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Мелким российским банкам предсказали крах

Мелким российским банкам предсказали крахФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в интервью «Ведомостям» предсказал увеличение количества отзыва лицензий на банковскую деятельность в ближайшее время. Текущий кризис, по его мнению, ускорит крах кредитных организаций.

Главными кандидатами на уход с рынка он назвал мелкие банки, банки-монолайнеры, региональные банки. Некоторые из них просто закроются, других могут купить крупные игроки. Верхошинский отводит на этот процесс год или полгода.

Также он прокомментировал закрытие Рокетбанка, отметив, что время перспективных стартапов закончилось. Сейчас перспективные специалисты предпочитают работу в крупных организациях, которые могут предложить им лучшие условия.

По мнению главы Альфа-банка, России достаточно будет 100 кредитных организаций. Ранее их насчитывалось около 700, но процесс оздоровления сектора сократил их количество более чем в два раза.

В пятницу, 10 апреля, стало известно о смене владельца Сбербанка. Центробанк передал 50 процентов акций правительству России. Стоимость покупки составила 2,14 триллиона рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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