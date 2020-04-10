Меняет девушек как перчатки. Миша Марвин живет с моделью корейского происхождения

Влада Некрасова

Похоже, расставшись с коллегой по лейблу Black Star НаZимой, Миша Марвин пустился во все тяжкие. Еще недавно он была замечен в обществе актрисы сериала «Ивановы-Ивановы» Кристины Вайнас. Теперь его сердце занято другой девушкой.

Как удалось выяснить «СтарХиту», 30-летний музыкант проводит время с моделью Милой Пан. Знойная кореянка, в чьем Instagram-аккаунте часто пестрят фото откровенного характера, не комментирует перемены в личной жизни. Мила и Марвин живут вместе в Одессе. В пользу этого довода говорит то, что влюбленные публикуют в социальной сети снимки, сделанные в одних и тех же локациях. Кроме того, дома Пан предпочитает носить рубашки бойфренда.

Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Миша не может вернуться в Москву и приступить к работе. Мила тоже ограничена в передвижениях. Но пара старается не расстраиваться: оба устраивают друг другу романтические вечера.

«Я не буду сожалеть, что не посмотрел еще один фильм, очередной сериал Netflix или недостаточно времени провел в кровати. Цените свое время и тех, кто рядом. Семья — на первом!» — делился артист недавно.

Удастся ли Миле окольцевать завидного холостяка Марвина — неизвестно. Хотя совсем недавно певец заявлял о готовности к серьезному шагу. «Я однозначно хочу семью. Сейчас четко осознаю, что готов взять на себя ответственность за кого-то, помимо себя», — откровенничал он.

Фанаты Марвина думали, что он женится на НаZиме, но эти ожидания не оправдались — расставание звезд случилось довольно быстро. Пара разошлась без лишнего шума. «Я лучше буду одна, чем буду носить брюки не своего размера! Мне понадобилось 29 лет, чтобы четко это осознать. Искренне верю и знаю, что есть мой человек на этой земле», — сетовала брюнетка.

Миша в свою очередь не хочет, чтобы его спутница имела отношение к миру шоу-бизнеса, так как такой союз, по его мнению, явно обречен на провал. «У меня был опыт таких отношений. Сложный опыт. Артист постоянно в работе, на гастролях. Ненормированный график, перелеты, недостаток свободного времени. Все эти факторы не дают сосредоточиться на человеке, который рядом», — как-то признавался подопечный Тимати.

Фото: личный архив