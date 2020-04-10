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Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
В связи с распространенной COVID-19 проведение многонациональных учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами перенесено.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

«Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием подразделений ВСУ, предусмотренные указом Президента Украины от 04.02.2020 «О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях», с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 - перенесены», - говорится в сообщении.

Также перенесены на неопределенный срок ротации национального персонала, которые выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности.
В то же время меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово, Республика Сербия и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

Вместе с тем, по данным Генштаба, прорабатывается вопрос о возвращении в Украину 8 военнослужащих и одного минно-поискового собаки ВСУ, которые выполняют задачи в составе Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 9 апреля 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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