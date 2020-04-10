МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

Лидия Мартынова

Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы, заявила журналистам представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

В четверг Шойгу обратился с письмом к главе минобороны Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче в РФ памятника Коневу и заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. Одновременно Шойгу выразил сожаление тем, что отстранение памятника происходит накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом. Получение письма Шойгу подтвердил в четверг представитель чешского МО Ян Пейшек. Он отметил, что на письмо последует ответ.