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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией, а недавно принятые в РФ законы по этому поводу еще изучат юристы, заявила журналистам представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

В четверг Шойгу обратился с письмом к главе минобороны Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче в РФ памятника Коневу и заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. Одновременно Шойгу выразил сожаление тем, что отстранение памятника происходит накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом. Получение письма Шойгу подтвердил в четверг представитель чешского МО Ян Пейшек. Он отметил, что на письмо последует ответ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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