Министерство образования Крыма разработало алгоритм дистанционного обучения

Вадим Карасев

В министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым разработали алгоритм дистанционного взаимодействия учителей и обучающихся, в котором учтены технические возможности сторон.

Для учителей предложили примерный вариант поурочной схемы по подготовке и проведению учебного занятия, сообщается на сайте министерства образования Республики Крым.

В предложенном варианте учитываются все основные этапы урока:

изучение нового материала;первичное закрепление;выдача домашнего задания на выбор с учетом технических возможностей каждого ученика.

Реализовывать дистанционное обучение предлагается от того, насколько широки технические возможности каждого обучающегося. Для этого предлагается несколько вариантов дистанционного обучения:

использование образовательной платформы («Крымская республиканская образовательная сеть», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Учи.ру» и прочие);наличие подключения к сети интернет (при отсутствии возможности использования платформы);взаимодействие с помощью телефонной связи (при отсутствии подключения к интернету).

Схема нового занятия с указанием заданий можно предоставлять ученикам следующими способами:

размещать на сайте образовательного учреждения;отправлять на электронную почту ученика;размещать в облачных приложениях;отправлять в чаты для общения (Viber, WhatsApp и пр.);размещать на страницах групп класса в социальных сетях;при отсутствии подключения к интернету, сообщать в телефонном режиме (путем звонка или СМС).

Домашние задания должны выполняться учениками к следующему уроку и отправляться учителям в согласованной форме.

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