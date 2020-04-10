Министерство образования Крыма разработало алгоритм дистанционного обучения
В министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым разработали алгоритм дистанционного взаимодействия учителей и обучающихся, в котором учтены технические возможности сторон.
Для учителей предложили примерный вариант поурочной схемы по подготовке и проведению учебного занятия, сообщается на сайте министерства образования Республики Крым.
В предложенном варианте учитываются все основные этапы урока:
изучение нового материала;
первичное закрепление;
выдача домашнего задания на выбор с учетом технических возможностей каждого ученика.
Реализовывать дистанционное обучение предлагается от того, насколько широки технические возможности каждого обучающегося. Для этого предлагается несколько вариантов дистанционного обучения:
использование образовательной платформы («Крымская республиканская образовательная сеть», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Учи.ру» и прочие);
наличие подключения к сети интернет (при отсутствии возможности использования платформы);
взаимодействие с помощью телефонной связи (при отсутствии подключения к интернету).
Схема нового занятия с указанием заданий можно предоставлять ученикам следующими способами:
размещать на сайте образовательного учреждения;
отправлять на электронную почту ученика;
размещать в облачных приложениях;
отправлять в чаты для общения (Viber, WhatsApp и пр.);
размещать на страницах групп класса в социальных сетях;
при отсутствии подключения к интернету, сообщать в телефонном режиме (путем звонка или СМС).
Домашние задания должны выполняться учениками к следующему уроку и отправляться учителям в согласованной форме.Читайте также: Дистанционное обучение для многих россиян оказалось недоступным