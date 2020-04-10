Минздрав Бразилии посоветовал местным чиновникам договариваться о карантине с мафией

Вадим Карасев

Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта порекомендовал чиновникам, ответственным за бедные районы страны, согласовывать меры карантина из-за коронавируса с представителями местного криминала, сообщает Infobae.

Властям необходим диалог с бандами и наркоторговцами, контролирующими фавелы — бразильские трущобы.

"Мы должны понимать культуру, динамику [фавел]. Мы должны понимать, что это районы, где государство часто отсутствует, что те, кто правит там, — это наркоторговцы, это вооруженные формирования... [Нужен] диалог с наркоторговцами, бандами, потому что они тоже люди и должны сотрудничать, помогать, принимать участие", — сказал Мандетта.

Он отметил, что власти уже начали "пилотный" проект в одной из фавел, но не уточнил, где именно.

На 8 апреля в Бразилии было зарегистрировано более 16 тыс. зараженных коронавирусом. Скончались 819 человек.