Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции

Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции

Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции
Лечение коронавирусной инфекции возможно только по назначению врача, заниматься самолечением не рекомендуется из-за возможных побочных эффектов при приеме препаратов, сообщает Минздрав России.

"В связи с распространением в социальных медиа информации о якобы положительном эффекте некоторых препаратов при лечении коронавирусной инфекции Минздрав России уточняет, что этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным взаимодействиям. Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или не желательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 в связи с развитием побочных эффектов, вплоть до летальных исходов", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за
Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за коронавируса
Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за
Лунный день сегодня 10 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 10 апреля 2020 года
Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти
Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти
Белоруссия призывает ЕАЭС к масштабному отказу от доллара
Белоруссия призывает ЕАЭС к масштабному отказу от доллара
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»
Власти Ирана сообщили хорошую новость с «коронавирусного фронта»
Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»
Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»
Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции
Волочкова посоветовала диету из салатных листьев на время самоизоляции
Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции
Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции
Бьюти-дайджест: от мастер-класса Ким Кардашьян до Натальи Водяновой в рекламе
Бьюти-дайджест: от мастер-класса Ким Кардашьян до Натальи Водяновой в

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
СМИ: Коронавирус настиг королевскую семью Саудовской Аравии
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
КС Молдавии отменил экономические меры поддержки на фоне COVID-19
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Еще по теме

Минздрав России добавил к списку препаратов для лечения Covid-19 еще три
Сильные обезболивающие станут доступнее в России
Минздрав России расширил список рекомендуемых лекарств для лечения Covid-19
Минздрав обнародовал данные по распространению коронавируса в Украине