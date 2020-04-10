Минздрав предупредил о вреде самолечения коронавирусной инфекции

Анастасия Иванова

Лечение коронавирусной инфекции возможно только по назначению врача, заниматься самолечением не рекомендуется из-за возможных побочных эффектов при приеме препаратов, сообщает Минздрав России.

"В связи с распространением в социальных медиа информации о якобы положительном эффекте некоторых препаратов при лечении коронавирусной инфекции Минздрав России уточняет, что этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным взаимодействиям. Существует широкий список лекарственных препаратов, которые запрещено или не желательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 в связи с развитием побочных эффектов, вплоть до летальных исходов", - говорится в сообщении.