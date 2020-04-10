МО Франции обновило данные об инфицированных на авианосце «Шарль де Голль»

Влада Некрасова

Тесты на коронавирус Covid-19 оказались положительными у 50 членов экипажа авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль», сообщили в Министерстве обороны Пятой республики. Три моряка были эвакуированы в военный госпиталь в Тулоне, пишет сегодня, 10 апреля, газета Le Figaro.

На борту авианосца, по данным на пятницу, проведено 66 тестов на наличие у моряков коронавирусной инфекции.

Единственный авианесущий крейсер Франции в момент обнаружения инфицированных на его борту находился в северной части Атлантического океана для участия в серии международных учений. Команда «Шарля де Голля» включала 1760 человек — 1200 моряков и 560 представителей генерального штаба, а также воздушно-десантной группы (в составе 20 многоцелевых истребителей Rafale) ВС Франции.

Как сообщало ИА Newstes, бригада военных врачей, которая была доставлена на авианосец для оценки ситуации и установления путей попадания вируса, заявила, что у них «нет объяснений», как Covid-19 попал на боевой корабль, который последний раз швартовался во французском Бресте 15 марта, и с тех пор на его борт никто не поднимался.