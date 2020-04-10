Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса

Лидия Мартынова

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз огорошил «патриотов» своими заявлениями относительно принадлежности Крыма и Донбасса.

Свою позицию на этот счет он озвучил в интервью каналу «Эхо Киева» в YouTube. Боксер призвал украинцев подумать о самих жителях Крыма и Донбасса, а не о территориях, которые они населяют.





«В Крыму у меня сестра живет, кумовья. Я езжу в Крым. Как отношусь к тому, что происходит на востоке Украины? Это большая беда, то, что происходит. Умирает очень много людей — мужчин, женщин… Война — это всегда страшно. Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы кричим о территориях — чей Крым, чей Крым… Да хрен с тобой Крым. Люди, которые там — это и есть Крым. На Донбассе везде люди. Мы забываем о людях. Это не самое ценное, что есть на этих территориях? Люди никого не интересуют, а интересуют территории. Куда могли 1,5−2 миллиона крымчан переехать? Мы об этом не думаем», — сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик является уроженцем Симферополя. Спортсмен регулярно бывает в Крыму, где в настоящее время проживают его родственники. Боксер уже не раз публично демонстрировал свою «антиукраинскую» позицию, чем вызывал гнев националистов.

Как сообщало ИА Newstes , став чемпионом мира в 2018 году, Усик отказался от звания Героя Украины, а затем пообещал встать на защиту Киево-Печерской Лавры, которую собирались силой захватить украинские радикалы.