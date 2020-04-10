Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса
Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз огорошил «патриотов» своими заявлениями относительно принадлежности Крыма и Донбасса.
Свою позицию на этот счет он озвучил в интервью каналу «Эхо Киева» в YouTube. Боксер призвал украинцев подумать о самих жителях Крыма и Донбасса, а не о территориях, которые они населяют.
Напомним, что Александр Усик является уроженцем Симферополя. Спортсмен регулярно бывает в Крыму, где в настоящее время проживают его родственники. Боксер уже не раз публично демонстрировал свою «антиукраинскую» позицию, чем вызывал гнев националистов.
Как сообщало ИА Newstes , став чемпионом мира в 2018 году, Усик отказался от звания Героя Украины, а затем пообещал встать на защиту Киево-Печерской Лавры, которую собирались силой захватить украинские радикалы.