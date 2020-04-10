Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса

Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса

Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса

Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в очередной раз огорошил «патриотов» своими заявлениями относительно принадлежности Крыма и Донбасса.

Свою позицию на этот счет он озвучил в интервью каналу «Эхо Киева» в YouTube. Боксер призвал украинцев подумать о самих жителях Крыма и Донбасса, а не о территориях, которые они населяют.


«В Крыму у меня сестра живет, кумовья. Я езжу в Крым. Как отношусь к тому, что происходит на востоке Украины? Это большая беда, то, что происходит. Умирает очень много людей — мужчин, женщин… Война — это всегда страшно. Мы кинули своих граждан на произвол судьбы. Мы кричим о территориях — чей Крым, чей Крым… Да хрен с тобой Крым. Люди, которые там — это и есть Крым. На Донбассе везде люди. Мы забываем о людях. Это не самое ценное, что есть на этих территориях? Люди никого не интересуют, а интересуют территории. Куда могли 1,5−2 миллиона крымчан переехать? Мы об этом не думаем», — сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик является уроженцем Симферополя. Спортсмен регулярно бывает в Крыму, где в настоящее время проживают его родственники. Боксер уже не раз публично демонстрировал свою «антиукраинскую» позицию, чем вызывал гнев националистов.

Как сообщало ИА Newstes , став чемпионом мира в 2018 году, Усик отказался от звания Героя Украины, а затем пообещал встать на защиту Киево-Печерской Лавры, которую собирались силой захватить украинские радикалы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эксперты рассказали о рассылке фишинговых писем о коронавирусе
Эксперты рассказали о рассылке фишинговых писем о коронавирусе
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях
Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем
Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, рассказал, что стало с его героем
Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей Земли
Доктор Мясников предсказал появление коронавируса у половины жителей
Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов
Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Главврач Коммунарки: сейчас большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
Главврач Коммунарки: сейчас большинство случаев пневмонии вызвано
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Страстная неделя в 2020 году по дням: что можно и что нельзя делать перед Пасхой
Страстная неделя в 2020 году по дням: что можно и что нельзя делать
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Усик посоветовал украинцам подумать о людях в Крыму
Украинский боксер Усик весьма резко высказался о принадлежности Крыма
Чей Крым? — Чемпион мира по боксу резко ответил на провокацию в Киеве (ВИДЕО)
Самый сильный человек Украины заявил, что не считает Крым украинским