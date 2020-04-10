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"На неделю с возможным продлением": Собянин приостановил работу большинства московских предприятий

"На неделю с возможным продлением": Собянин приостановил работу большинства московских предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций.

На неделю остановится работа предприятий оптовой торговли (за исключением медизделий), рекламы, аренды и лизинга, туризма, бухгалтерских и правовых услуг, предприятий сферы развлечений и отдыха, подбора персонала, операций с недвижимостью, строительство (за рядом исключений), ремонт и монтаж машин, ремонт бытовой техники и компьютеров, деятельность в области архитектуры и проектирования, производства кино, организации лотерей и азартных игр и оказанию "прочих услуг".


Также приостановят работу образовательные учреждения, кроме школ и вузов, перешедших на дистанционное обучение. Коснется указ мэра и производств, включая производство одежды, текстиля, мебели, металлических изделий, бумаги, резины, пластика, минеральной продукции, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий. Прекратит работу каршеринг.

Производители упаковок для лекарств и пищи, службы доставки и дистанционного обслуживания, волонтерские организации, предприятия, обеспечивающие работу объектов метрополитена и структур, занятых лечением коронавируса продолжат работу. Кроме этого, продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, банки и другая розница, которая была открыта до сих пор.

Сергей Собянин рекомендовал всем работающим предприятиям максимально сократить персонал на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

"Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", - написал он в блоге.

По словам мэра, будут также приостановлены и городские стройки. Исключение сделано только для строящихся медицинских объектов, а также работ по строительству и обслуживанию объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

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По материалам: uposters.ru

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