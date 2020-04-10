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На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции

На Okko выйдет первый в истории снятый в изоляции сериал об изоляции

Okko Studios и студия «Дикий Digital» создали первый в истории дистанционно снятый сериал «Все вместе», в котором рассказывается о жизни группы друзей в период пандемии и самоизоляции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По сюжету, из-за введения режима самоизоляции друзья отменяют запланированную на выходных вечеринку, и вместо этого устраивают ее в онлайн-формате. С распространением вируса их жизни кардинально меняются, а отношения проходят серьезные испытания на прочность.

Отмечается, что «Все вместе» был создан дистанционно с использованием технологии скринлайф — ранее с ее помощью создавались такие фильмы, как «Убрать из друзей» и «Поиск». «Ни один член съемочной группы не покинул свою квартиру во время подготовительного и съемочного периода. Актеры получили боксы с оборудованием и реквизитом через курьерскую доставку, а вся режиссерская работа велась в онлайн-формате», — говорится в пресс-релизе.

В сериале снялись Игорь Чехов, Юлия Топольницкая, Даниил Вахрушев, Рина Гришина и Данила Якушев. Режиссером выступила Виктория Кравченко. Первая серия выйдет на мультимедийном сервисе Оkko 27 апреля. Проект будет состоять из восьми эпизодов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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