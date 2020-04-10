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На стравившего собак Гуфа написали 3700 заявлений в полицию

На стравившего собак Гуфа написали 3700 заявлений в полициюАлексей ДолматовФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) написали 3700 заявлений в полицию. Об этом он сообщил в своих Instagram-stories.

Жалобы на стравившего собак артиста поступали от зоозаищтников. «Ну, короче, у них [полицейских] закончилась бумага и картриджи для принтера. Никто им такой бумажной волокиты не создавал на ровном месте из-за такой чепухи, из-за того, что повозились собаки», — рассказал музыкант.

Гуф назвал случившееся чепухой, однако пообещал, что поможет приюту для животных. Кроме того, он опубликовал снимок из отделения полиции. «Спасибо зоозащитникам за это 🤦🏾‍♂️», — написал рэпер.

В марте Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram. Хип-хоп-исполнитель спрашивал у подписчиков, хотят ли они, чтобы он отпустил питомца.

После случившегося зоозащитники из общественной организации «Зооправо» захотели наказать Алексея Долматова и привлечь его к уголовной и административной ответственности. Они также выразили готовность оказать юридическую помощь хозяевам пострадавшей собаки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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