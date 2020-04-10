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Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+

Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.

Согласно заявлению, ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. "Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки", - говорится в коммюнике.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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