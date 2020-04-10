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Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за коронавируса

Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за коронавирусаФото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Точность прогнозов погоды из-за пандемии коронавируса может снижаться по трем причинам, только одна из которых связана с необходимостью метеорологов находиться дома на карантине, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он объяснил, что две другие проблемы вызваны снижением числа авиарейсов в мире. «Нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать. Для этого существует очень развернутая наблюдательная система», — сказал он. Данные получают в том числе с самолетов, оснащенных специальными приборами, которые считывают метеорологические характеристики атмосферы в течение полета. Кроме того, информацию метеорологам передают крупнейшие аэропорты.

Сейчас же регулярность авиарейсов резко упала, крупные аэропорты прекратили активную работу, а системы наблюдения за атмосферой у поверхности требует регулярного контроля, в то время как многие метеорологи в мире вынуждены находиться на карантине или в самоизоляции.

«Но наша служба [Гидрометцентр и Росгидромет] все равно работает регулярно и бесперебойно», — добавил он.

Ранее Вильфанд заявил, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Он добавил, что заморозки могут быть еще и в мае.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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