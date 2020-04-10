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Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран

Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.

"Пришло время для солидарности, независимо от политических программ и предпочтений. Развивающиеся страны сталкиваются с огромными вызовами, и им в первую очередь следует оказывать помощь. ООН - лучшая платформа для координации такой помощи. В этом контексте мы призываем всех отменить все многосторонние или односторонние принудительные меры и санкции, введенные не ООН, против развивающихся стран", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по теме коронавируса.

Выступление постпреда приводится на сайте российского постпредства при ООН.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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