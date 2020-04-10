Netflix запустит в Instagram шоу о том, как позаботиться о себе во время пандемии коронавируса

Лидия Мартынова

Компания Netflix анонсировала запуск Instagram-шоу, в котором будут рассказывать о «реалиях этого странного времени». Об этом сервис сообщил в своем аккаунте в Instagram.Проект будет называться Wanna Talk About It?, его создатели утверждают, что разговоры со специалистами по психологическому здоровью могут быть полезны в условиях пандемии.«Если вы чувствуете себя действительно напряженным и встревоженным, разговоры о реалиях этого странного и запутанного времени могут быть очень полезны», — говорится в описании.С психологами в эфире будут общаться участники проектов Netflix, среди которых Калеб Маклафлин («Очень странные дела»), Росс Батлер и Алиша Боэ («13 причин почему»), Ной Сентинео и Лана Кондор («Всем парням, которых я любила раньше») и другие. Планируется обсуждать темы расстройства сна, тревоги и заботы о себе.