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Netflix запустит в Instagram шоу о том, как позаботиться о себе во время пандемии коронавируса

Netflix запустит в Instagram шоу о том, как позаботиться о себе во время пандемии коронавируса
Компания Netflix анонсировала запуск Instagram-шоу, в котором будут рассказывать о «реалиях этого странного времени». Об этом сервис сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Проект будет называться Wanna Talk About It?, его создатели утверждают, что разговоры со специалистами по психологическому здоровью могут быть полезны в условиях пандемии.

«Если вы чувствуете себя действительно напряженным и встревоженным, разговоры о реалиях этого странного и запутанного времени могут быть очень полезны», — говорится в описании.
С психологами в эфире будут общаться участники проектов Netflix, среди которых Калеб Маклафлин («Очень странные дела»), Росс Батлер и Алиша Боэ («13 причин почему»), Ной Сентинео и Лана Кондор («Всем парням, которых я любила раньше») и другие. Планируется обсуждать темы расстройства сна, тревоги и заботы о себе.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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