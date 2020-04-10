Новый фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро может выйти в Сети

Влада Некрасова

Представители известного режиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компаниями Apple и Netflix о финансировании и показе нового фильма с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях, из-за того, что компания Paramount Pictures сочла картину слишком дорогой, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что Paramount Pictures в 2019 году согласилась на производство крупнобюджетного фильма "Убийцы цветочной луны", в котором снимутся ДиКаприо и Де Ниро.

Однако еще до экономического кризиса и приостановки деятельности киноиндустрии в связи с коронавирусом компания выражала озабоченность растущей ориентировочной стоимостью фильма. Сообщается, что производственный бюджет фильма вырос до более чем 200 миллионов долларов.

По данным газеты, руководство Paramount позволило Скорсезе предложить свой проект и другим студиям. Представители режиссера уже связались с Apple, Netflix, Universal Studios и MGM Holdings. Отмечается, что, несмотря на переговоры с новыми студиями, Paramount все еще может сохранить за собой право на производство фильма, однако возможен и вариант, что в производстве будет участвовать дополнительный партнер.