Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Вадим Карасев

Фото: David W Cerny / Reuters

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек, передает ТАСС.

По его словам, чешское Минобороны не обладает такими полномочиями, поскольку памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6. «Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении», — объяснил он отказ государства пойти навстречу России.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.