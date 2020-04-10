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Обновлённый список системообразующих предприятий подготовят к 17 апреля

Обновлённый список системообразующих предприятий подготовят к 17 апреля

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Министерство экономического развития РФ совместно с другими регуляторами актуализирует перечень системообразующих предприятий к 17 апреля. Такое сообщение опубликовано 10 апреля на сайте ведомства.

«В настоящее время в Минэкономразвития продолжают поступать предложения о включении в список новых компаний. В связи с этим возникла необходимость уточнения критериев и актуализации перечня. Министерство проводит соответствующую работу вместе с коллегами из других ведомств», — отмечается в сообщении. 

В Минэкономразвития разъясняют, что текущая редакция перечня системообразующих предприятий составлялась преимущественно на основе трёх критериев, которые были утверждены в 2015 году. Это годовая выручка, размер налоговых отчислений за последние три года, а также численность персонала.

Помимо этого, «были получены аргументированные предложения от различных органов власти и деловых объединений о включении в перечень ещё ряда предприятий, которые формально не соответствовали всем критериям», — говорится в сообщении.

Актуализированный перечень, который будет подготовлен к 17 апреля, будет основан на новых критериях, которые будут учитывать отраслевую и региональную специфику, отмечает регулятор. Это означает, что новые критерии в первую очередь позволят определить значимость предприятий для отрасли. Также ожидается, что в новый перечень войдут не только отдельные юридические лица, а «группы компаний с учётом аффилированности».

О том, что сформированный Минэкономразвития перечень системообразующих предприятий будет обновляться, «Парламентская газета» сообщала 3 апреля.

До 15 апреля в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина главам субъектов Федерации будут разработаны региональные перечни системообразующих организаций, требующих государственной поддержки в условиях пандемии.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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