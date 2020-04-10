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Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям

Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностямПремьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: Phil Noble / Reuters

Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям. Об этом пишет газета Times со ссылкой на правительственные источники.

Несмотря на то, что Джонсона уже перевели из реанимации в обычную палату, и его состояние улучшилось, ряд источников издания на Даунинг-стрит считает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца. При этом даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Спустя десять дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. Вечером 6 апреля Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку его состояние ухудшилось. Вечером 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Как отметили в офисе премьера, он находится в «отличном настроении».

По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, в мире более 1,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 95,7 тысячи скончались, около 354 тысяч излечились. В Великобритании — более 65 тысяч инфицированных, 7,9 тысячи скончались, а 359 человек вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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