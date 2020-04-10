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Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»

Оскандалившийся Друзь вернулся в «Что? Где? Когда?»Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известный знаток Александр Друзь вернулся в эфир игр «Что? Где? Когда?» Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Друзь вошел в состав команды магистра Виктора Сиднева, которая 12 апреля сыграет против телезрителей. Кроме них в игре примут участие Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

В феврале 2019 года главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы заранее получить ответы на вопросы шоу. Он предлагал ему за это половину предполагаемого выигрыша. Магистр «Что? Где? Когда?» утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество. По результатам скандала компании-производители обеих передач отстранили от участия каждую из сторон.

В сентябре стало известно, что Друзь вернется в эфир интеллектуального шоу, однако не будет принимать участие в играх до конца сезона. Решение телекомпании «Игра-ТВ» Бер назвал позором.

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По материалам: lenta.ru

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