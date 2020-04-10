Оставайся донором: В России острая нехватка крови из-за коронавируса

Вадим Карасев

В связи с пандемией и режимом самоизоляции в России назрела одна острая проблема - это нехватка доноров крови. Сейчас уже многие говорят о том, что крови не хватает, снизилось количество тех, кто готов поделится своей кровью. Многие из постоянных доноров сейчас сидят дома из-за режима самоизоляции, а кто-то в карантине. Но кровь нужна всегда, независимо от пандемии.





Онкологические больницы по всей стране находятся в трудной ситуации.

Во многих регионах сейчас для того, чтобы выйти из дома - нужна уважительная причина. И одна из них - это поход в Центр крови. Станции переливания крови в каждом регионе решают эту проблему по-своему. Одни обзванивают постоянных “клиентов” и высылают им смс-приглашение на донацию, чтобы их не остановили на улице и не выписали штраф. Другие же высылают специальные машины, чтобы собрать доноров и доставить их к месту переливания. В некоторых городах объявляют специальные “донорские субботы”.

В Красноярске, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на Дону, Удмуртии, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве и во многих других городах проходит акция #оставайсядонором!

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