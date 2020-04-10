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Оттава добавила в оружейную сделку с Эр-Риядом меры по контролю

Оттава добавила в оружейную сделку с Эр-Риядом меры по контролю
Канада пересмотрела многомиллиардный контракт на поставку военной техники в Саудовскую Аравию, включив в него дополнительные меры контроля и прозрачности, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

Контракт по продаже Саудовской Аравии 928 боевых машин пехоты LAV 6 был заключен в 2014 году. Сделка, оценивающаяся в 15 миллиардов канадских долларов (11,5 миллиарда долларов США), стала самой крупной в истории Канады. Однако в декабре 2018 года премьер-министр Джастин Трюдо объявил о возможном разрыве соглашения из-за скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашукджи, в причастности к которому подозревали саудовские власти.

"Правительство провело переговоры, чтобы улучшить условия контракта. Сегодня (в четверг) мы объявляем, что в результате этих переговоров мы добились существенного улучшения сделки", - говорится в заявлении.

Как указал Шампань, согласно новым условиям, Оттава сможет отложить или отменить контракт без риска неустойки, если выяснится, что Эр-Рияд использовал уже полученную технику не для заявленных целей.


Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
# В мире
По материалам: ria.ru

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