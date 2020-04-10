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Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги

Пандемия во Франции привела к спорам о расценках на ритуальные услуги

Во Франции разгорелась полемика относительно цен на ритуальные услуги в условиях пандемии коронавируса Covid-19 и резко выросшей смертности в стране, передаёт сегодня, 10 апреля, Международное французское радио (RFI).

Один складской корпус оптового рынка Ренжис под Парижем в начале апреля был переоборудован под временный морг, управление которым было поручено крупнейшему во Франции оператору рынка ритуальных услуг OGF. Однако тарифы, которые установила компания, вызвали недоумение многих французских политиков. Глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон, в частности, написал в своем «Твиттере»: «Вот он, новый мир, умираешь в одиночку, без дружеской руки, и семья должна заплатить, чтобы получить своих мертвых? Хватит! Можно изолировать наши тела, но не человеческое состояние».

В минувший четверг министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер потребовал провести проверку тарифов, а также соответствие представляемых в ритуальной сфере услуг существующему законодательству.

«Не совсем нормально, что в ситуации карантина и увеличенной смертности населения расходы ложатся на плечи семей», — заявил глава МВД парламентской комиссии по борьбе с Covid-19.

В тот же день Кастанер объявил, что государство возьмёт на себя расходы, связанные с задержкой похорон, а именно содержание тела в морге, начиная с седьмого дня после смерти.

До сих пор эти услуги были платными, первые шесть дней ритуальных услуг обходились родственникам в общую сумму в 159 евро, а затем приходилось платить 35 евро в день.

Во время эпидемии OGF был вынужден увеличить свой оборот. 120 сотрудников предприятия работают 39 часов в неделю и выпускают 410 гробов в неделю вместо обычных 370, отмечает RFI.

Согласно последним данным, во Франции подтверждено почти 118 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12210 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались. 7066 человек находятся в реанимационных отделениях.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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