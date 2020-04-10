Пашинян: Армения готова поддержать партнёров по ЕАЭС на фоне пандемии

Алексей Вольцев

Армения по мере своих возможностей готова оказать поддержку партнёрам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в условиях пандемии коронавируса Covid­­-19. Об этом заявил сегодня, 10 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеоконференции в рамках заседания Межправительственного совета ЕАЭС.

«В борьбе с пандемией мы сотрудничаем с нашими главными международными партнёрами. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российских коллег за оперативную помощь и эффективное взаимодействие. В данной связи хотел бы отметить, что Армения готова по мере своих возможностей оказывать поддержку и посильную помощь своим партнёрам по ЕАЭС. Уверен, мы обязаны координировать наши усилия в рамках ЕАЭС в борьбе с пандемией», — сказал Пашинян.

По словам армянского премьера, в создавшихся беспрецедентных условиях в ЕАЭС следует обеспечить бесперебойное функционирование режима свободной торговли. «Недопустимо ограничение движения товаров и услуг внутри ЕАЭС даже в условиях пандемии. Крайне важно обеспечить условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок. Как нам видится, следует также ускорить принятие мер для существенного увеличения доли платежей в национальных валютах при торговле внутри ЕАЭС», — отметил Пашинян.

Глава кабмина выразил также готовность Еревана принять у себя осенью этого года очередное заседание Межправительственного совета ЕАЭС.

Как сообщало ИА Newstes, 7 апреля в Армению прибыла группа российских военных специалистов, которые окажут содействие коллегам в закавказской республике в организации противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с Covid-19.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ранее правительство Пашиняна одобрило 10 пакетов антикризисных мер, направленных на стабилизацию социального положения, оказанию помощи малоимущим и потерявшим работу, а также поддержку бизнеса в условиях глобальной пандемии.

Согласно последним данным, в Армении подтверждено 937 случаев заражения коронавирусной инфекцией, одиннадцать пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.