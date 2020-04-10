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Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларов

Перед мировой экономикой замаячила угроза на 90 триллионов долларовФото: Scott Olson / Getty Images

По мере того, как разные страны постепенно берут распространение коронавируса под контроль, перед мировой экономикой замаячила новая угроза, пишет Bloomberg. Она заключается в отсутствии единой четко выработанной стратегии по выходу из кризиса. Авторы называют сложившуюся ситуацию вопросом на 90 триллионов долларов.

Издание приводит политику разных стран и регионов по борьбе с коронавирусом. Власти Китая и конкретно города Ухань, откуда началось распространение инфекции, начали постепенно снимать ограничения и возвращаться к обычной жизни, однако по-прежнему опасаются второй волны эпидемии, на возможность которой указывают ученые.

Схожим образом поступают некоторые европейские страны (Норвегия и Австрия), Италия готовится разрешить работу некоторым типам компаний и анализировать последствия такого решения, а президент США Дональд Трамп говорит о скором возвращении людей на работу, не называя конкретных сроков.

Эпидемиолог из американского Университета Миннесоты Майкл Остерхольм предположил, что одним из решений может стать снятие ограничений с тех категорий людей, которые менее всего подвержены рискам осложнений из-за коронавируса, — в основном, с молодых. Это поможет им приобрести иммунитет, в то время как пожилые и люди с ослабленным здоровьем продолжат оставаться на карантине.

Однако, указывают авторы, у политиков со всего мира по-прежнему нет единого подхода или даже представления о том, что делать дальше и как выводить экономики своих стран из кризиса. Такую ситуацию издание называет вопросом на 90 триллионов долларов — именно в такую сумму оценивается мировой ВВП.

По данным на 9 апреля, количество зараженных коронавирусом по всему миру почти достигло 1,5 миллиона. 89,7 тысячи человек умерли, 337 тысяч полностью выздоровели.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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