Первый канал подтвердил возвращение Александра Друзя в шоу «Что? Где? Когда?»

Влада Некрасова

Титулованный магистр клуба «Что? Где? Когда?» вновь появится в популярном интеллектуальном шоу. Напомним, Александр Друзь на время был отстранен от игр из-за скандала со взятками.

Первый канал сообщил, что в ближайшее воскресенье, 12 апреля, за стол знатоков «Что? Где? Когда?» сядет команда Виктора Сиднева, бессменным участником которой является Александр Друзь.

Отметим, что компания «Игра-ТВ» вернула Друзя в клуб еще осенью без права играть до конца сезона. Таким образом, в весенних играх магистр уже может принять полноправное участие.

Инна Семенова, которая заменяла Александра Абрамовича, также осталась в строю. В числе других членов прославленной команды: Борис Левин, Леонид Тимофеев, Михаил Дюба.

Напомним, что Александр Друзь не имел права участвовать в проекте более года. Именно в начале 2019-го главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока в попытке купить ответы на вопросы викторины, а после разделить выигрыш. Друзь заявил, что не он, а именно ему предложили данную сделку. Разгоревшийся сканадал вскоре привел к тому, что Друзя отстранили от участия в играх клуба «Что? Где? Когда?».





В мае Александр Абрамович извинился за произошедшее перед Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?». «Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — отметил магистр.

Илье Беру слова магистра показались неискренними. «Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал. Вероятно, именно эти извинения позволили Друзю остаться вице-президентом организации», — говорил телередактор.

Друзь в 2019 году вышел на пенсию, его выплата от государства составляет 15 тысяч рублей. При этом обладатель почетной награды «Бриллиантовая сова» пишет книги, участвует в качестве тренера в бизнес-проектах и обучает молодые кадры. Также знаток снимается в рекламе, на которой зарабатывает миллионы.

Фото: PhotoXPress.ru