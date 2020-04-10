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Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы

Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Вопрос об отмене репетиций парада Победы на Красной площади из-за коронавируса нужно задавать министерству обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в войсках действует свой режим изолированности.

"Этот вопрос нужно задавать министерству обороны. Я могу сказать, что совершенно другой режим изолированности в министерстве обороны, и тем более в войсках совсем другой режим изоляции, что, конечно, позволяет в рамках этого периметра изоляции более свободные действия. Но опять же, это нужно к нашим коллегам военным обращаться за разъяснениями", - рассказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли с президентом необходимость отмены репетиций.

# Политика
По материалам: ria.ru

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