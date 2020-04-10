Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти

Влада Некрасова

В Кремле не считают ошибкой отказ РФ в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+, Россия последовательна в кооперации для стабилизации рынка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никоим образом. Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей нефти для стабилизации рынка, особенно в такие беспрецедентно тяжелые моменты, как мы переживаем все вместе сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле ошибкой позицию, которую Россия занимала месяц назад.