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Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти

Песков рассказал о позиции России по стабилизации рынка нефти
В Кремле не считают ошибкой отказ РФ в марте углублять сокращения добычи по ОПЕК+, Россия последовательна в кооперации для стабилизации рынка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никоим образом. Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей нефти для стабилизации рынка, особенно в такие беспрецедентно тяжелые моменты, как мы переживаем все вместе сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле ошибкой позицию, которую Россия занимала месяц назад.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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