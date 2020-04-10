"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома
В минувшем феврале 30-летняя Агата Муцениеце сделала неожиданное заявление, что она разводится с 32-летним Павлом Прилучным. Спустя 2 месяца находящаяся в самоизоляции латвийская актриса неожиданно пожаловалась, что тот нетрезвый супруг стал поднимать на нее руку.
Агата Муцениеце обратилась к поклонникам, пожаловавшись в видеообращении на домашнее насилие со стороны Павла Прилучного, с которым до сих пор так и не успела развестись.
По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный во время пандемии выгоняет ее из дома, так что ей придется уехать в свою квартиру.
"Я даже не могу сейчас понять, где мой телефон, но я завтра постараюсь купить новый. Но просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете!" - рассказала разрыдавшаяся актриса.
Агаты Муцениеце призналась, что до этого не хотела выносить конфликты в семье на публику, однако муж не оставил ей другого выхода.
Прожившая с Павлом Прилучным 9 лет Агата Муцениеце до этого пожаловалась, что ее муж зачастую вел себя неадекватно, вводил запреты и предъявлял ей странные требования, сообщает Starhit.
Муцениеце надеялась, что это лишь плохая стадия, которая вскоре закончится. Латвийская актриса до последнего прощала супруга и не хотела признавать токсичность отношений, однако Прилучный вновь и вновь давил на звезду.
Агата Муцениеце призналась, что муж некрасиво повел себя с ней. Прилучный якобы ссылался на ее национальность и грозил, что ей придется трудно во время бракоразводного процесса. "Ты же латышка, кто тебе тут будет помогать", - приводит слова Павла Прилучного Агата Муцениене.
Как писал ранее NEWSTES, Прилучный заложил имущество за 2 месяца до развода с Муцениеце.