"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома

Вадим Карасев

В минувшем феврале 30-летняя Агата Муцениеце сделала неожиданное заявление, что она разводится с 32-летним Павлом Прилучным. Спустя 2 месяца находящаяся в самоизоляции латвийская актриса неожиданно пожаловалась, что тот нетрезвый супруг стал поднимать на нее руку.

Агата Муцениеце обратилась к поклонникам, пожаловавшись в видеообращении на домашнее насилие со стороны Павла Прилучного, с которым до сих пор так и не успела развестись.



Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку. Он в неадеквате, я не могу остановить его.

По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный во время пандемии выгоняет ее из дома, так что ей придется уехать в свою квартиру.

"Я даже не могу сейчас понять, где мой телефон, но я завтра постараюсь купить новый. Но просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете!" - рассказала разрыдавшаяся актриса.

Агаты Муцениеце призналась, что до этого не хотела выносить конфликты в семье на публику, однако муж не оставил ей другого выхода.

Если не скажу сейчас, это все опять замолчится, и человек опять будет нормальным, но лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его. Он реально 10 дней не просыхает, пьет алкоголь в немеренных количествах. Видимо, токсины закрыли его мозг и вот так случилось. Привет Джигану, как говорится. Держите кулачки. Надеюсь, мы переживем эту ночь.

Прожившая с Павлом Прилучным 9 лет Агата Муцениеце до этого пожаловалась, что ее муж зачастую вел себя неадекватно, вводил запреты и предъявлял ей странные требования, сообщает Starhit.

Муцениеце надеялась, что это лишь плохая стадия, которая вскоре закончится. Латвийская актриса до последнего прощала супруга и не хотела признавать токсичность отношений, однако Прилучный вновь и вновь давил на звезду.

Я решалась очень долго, я шла к этому год. Отношения стали портиться, но я не могла поверить, что Паша способен так плохо относиться ко мне. Но, чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял.

Агата Муцениеце призналась, что муж некрасиво повел себя с ней. Прилучный якобы ссылался на ее национальность и грозил, что ей придется трудно во время бракоразводного процесса. "Ты же латышка, кто тебе тут будет помогать", - приводит слова Павла Прилучного Агата Муцениене.

Как писал ранее NEWSTES, Прилучный заложил имущество за 2 месяца до развода с Муцениеце.