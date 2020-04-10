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Появился прогноз окончательного прихода тепла в Россию

Появился прогноз окончательного прихода тепла в РоссиюФото Максима Блинова / РИА Новости

Теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, это «нормальная обычная ситуация». Он пояснил, что раньше середины апреля никогда не приходила такая погода, при которой можно было бы «снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках», а также добавил, что заморозки могут быть еще и в мае.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в российских регионах в апреле будет выше нормы на 1-1,5 градуса. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, теплая погода ожидается не только в европейской части страны, но и на Урале, в Сибири, на Чукотке, в Забайкалье, на юге Приморского края, на Камчатке и в Магаданской области. В некоторых российских регионах, например на севере Красноярского края и в Иркутской области, возможен избыток осадков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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