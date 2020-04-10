Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова

Вадим Карасев

С момента громкого развода 37-летнего Александра Кержакова со второй супругой, 26-летней Миланой Тюльпановой, о личной жизни футболиста ничего слышно не было. Однако на днях спортсмен сам дал повод для обсуждений на эту тему.

Он опубликовал в инстаграме кадр, на котором вместе с детьми, 15-летней Дарьей и семилетним сыном Игорем, повторил легендарную обложку второго студийного альбома группы Queen. На этом фото с Кержаковым и детьми также запечатлена длинноволосая брюнетка — все присутствующие на снимке позируют в медицинских масках.





Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой, сыном Игорем и дочерью Дашей

В комментариях интернет-пользователи сразу же завалили футболиста вопросами о неизвестной девушке на снимке. Через некоторое время поклонники вычислили новую возлюбленную Кержакова. Незнакомкой оказалась кинопродюсер Евгения Ледащева.

Слухи о романе Александра и Евгении ходили еще в прошлом году, однако тогда они так и не получили официального подтверждения. Кержаков и Ледащева знакомы как минимум три года, дело в том, что в 2017 году девушка работала над программой футболиста "Команда на прокачку" для телеканала "Матч ТВ".





Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой и детьми

О новой возлюбленной Кержакова известно немногое: ее личные страницы в соцсетях находятся в закрытом доступе. Евгения выступала продюсером таких картин, как "Позитивное кино" и "Зеленый леопард", а также работала над короткометражкой "Без секса".





Евгения Ледащева





Сейчас Александр вместе с возлюбленной Евгенией, сыном Игорем (футболист лишил прав в воспитании сына его мать Екатерину Сафронову) и рожденной от первого брака дочерью Дарьей, находится на самоизоляции в своем загородном доме. Иногда к ним присоединяется младший сын футболиста, Артемий, появившийся в браке с Миланой Тюльпановой.

Громкий развод Миланы и Александра долгое время активно обсуждался в прессе. Первое время футболист делал все, чтобы отсудить у бывшей супруги право на воспитание сына. По словам Миланы, бывший муж пытался выкрасть у нее ребенка и даже несправедливо обвинял ее в наркомании, чтобы суд встал на его сторону.

Девушка призналась, что Кержаков заставил ее записать видео, в котором она со слезами на глазах признается, что употребляла нарокотики и алкоголь — все это Милана якобы сделала под угрозой лишения родительских прав. В итоге суд встал на сторону матери, а Кержаков перестал чинить препятствия ради спокойствия сына. Теперь мальчик живет с мамой и часто навещает отца.

В медийном пространстве за Кержаковым вообще ходит определенная слава, ведь почти с каждой из своих бывших возлюбленных он расставался с большим скандалом. По этому поводу в звездных кулуарах уже шутят, что Евгения Ледащева может стать очередной жертвой любви футболиста, у которой он будет отнимать детей и публично обвинять ее в наркомании.





Александр Кержаков с дочерью Дарьей и сыновьями Артемием и Игорем