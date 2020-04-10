Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова

Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова

С момента громкого развода 37-летнего Александра Кержакова со второй супругой, 26-летней Миланой Тюльпановой, о личной жизни футболиста ничего слышно не было. Однако на днях спортсмен сам дал повод для обсуждений на эту тему.

Он опубликовал в инстаграме кадр, на котором вместе с детьми, 15-летней Дарьей и семилетним сыном Игорем, повторил легендарную обложку второго студийного альбома группы Queen. На этом фото с Кержаковым и детьми также запечатлена длинноволосая брюнетка — все присутствующие на снимке позируют в медицинских масках.


Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой, сыном Игорем и дочерью Дашей

В комментариях интернет-пользователи сразу же завалили футболиста вопросами о неизвестной девушке на снимке. Через некоторое время поклонники вычислили новую возлюбленную Кержакова. Незнакомкой оказалась кинопродюсер Евгения Ледащева.

Слухи о романе Александра и Евгении ходили еще в прошлом году, однако тогда они так и не получили официального подтверждения. Кержаков и Ледащева знакомы как минимум три года, дело в том, что в 2017 году девушка работала над программой футболиста "Команда на прокачку" для телеканала "Матч ТВ".


Александр Кержаков с возлюбленной Евгенией Ледащевой и детьми

О новой возлюбленной Кержакова известно немногое: ее личные страницы в соцсетях находятся в закрытом доступе. Евгения выступала продюсером таких картин, как "Позитивное кино" и "Зеленый леопард", а также работала над короткометражкой "Без секса".


Евгения Ледащева


Сейчас Александр вместе с возлюбленной Евгенией, сыном Игорем (футболист лишил прав в воспитании сына его мать Екатерину Сафронову) и рожденной от первого брака дочерью Дарьей, находится на самоизоляции в своем загородном доме. Иногда к ним присоединяется младший сын футболиста, Артемий, появившийся в браке с Миланой Тюльпановой.

Громкий развод Миланы и Александра долгое время активно обсуждался в прессе. Первое время футболист делал все, чтобы отсудить у бывшей супруги право на воспитание сына. По словам Миланы, бывший муж пытался выкрасть у нее ребенка и даже несправедливо обвинял ее в наркомании, чтобы суд встал на его сторону.

Девушка призналась, что Кержаков заставил ее записать видео, в котором она со слезами на глазах признается, что употребляла нарокотики и алкоголь — все это Милана якобы сделала под угрозой лишения родительских прав. В итоге суд встал на сторону матери, а Кержаков перестал чинить препятствия ради спокойствия сына. Теперь мальчик живет с мамой и часто навещает отца.

В медийном пространстве за Кержаковым вообще ходит определенная слава, ведь почти с каждой из своих бывших возлюбленных он расставался с большим скандалом. По этому поводу в звездных кулуарах уже шутят, что Евгения Ледащева может стать очередной жертвой любви футболиста, у которой он будет отнимать детей и публично обвинять ее в наркомании.


Александр Кержаков с дочерью Дарьей и сыновьями Артемием и Игорем
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Мелким российским банкам предсказали крах
Мелким российским банкам предсказали крах
Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 94 человек
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 94 человек
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Цены на нефть и космос: что обсуждали Путин и Трамп
Цены на нефть и космос: что обсуждали Путин и Трамп
Первый канал подтвердил возвращение Александра Друзя в шоу «Что? Где? Когда?»
Первый канал подтвердил возвращение Александра Друзя в шоу «Что? Где?
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+
США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Юрист супруги Кержакова подтвердил, что футболист избил ее
Жена Александра Кержакова резко осудила мать его ребенка
Кержаков задолжал более 15 миллионов рублей по алиментам
Милана Кержакова обвинила мужа в похищении ребенка и записала эмоциональный видеорассказ