Пороховая бочка: глобальный долг достиг 255 триллионов долларов

Алексей Вольцев

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Пытаясь поддержать экономику, разрушаемую эпидемией коронавируса, банки снижают процентные ставки. В результате общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран в очередной раз обновила абсолютный рекорд — 255 триллионов долларов. Таковы данные Института международных финансов (IIF). Это совершенно неподъемная сумма. Кто первым пострадает от взрыва долговой бомбы — в материале РИА Новости.

Речь идет о 322% глобального ВВП. Как подчеркивают эксперты, показатель критический: на 40 процентных пунктов больше, чем на заре финансового кризиса 2008 года.

Долги нарастали стремительно. Если в 2018-м прибавилось 3,3 триллиона — результат, признанный умеренным, то в 2019-м — 10,8 триллиона.

Одна из главных причин усиления закредитованности — политика центральных банков, направленная на оживление экономики. Низкие ставки делают более доступными кредиты, стимулируют внутренний спрос и инвестиции. Но все влезают в долги — и государства, и компании, старающиеся занять побольше и подешевле.