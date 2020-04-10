Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото

Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото

Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото

Пожар, бушующий в Чернобыльской зоне, попал на снимки, которые спутник Suomi NPP сделал 5 апреля.

Как сообщает NASA, активно горящие пожары видны по тепловым полосам, которые показаны в виде красных точек. В ведомстве отмечают, что на момент съемки площадь пожаров в зоне Чернобыльской АЭС составляла около 100 гектаров.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, по вине которого на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник масштабный пожар. К беде привела сельская традиция сжигать сухостой при садово-огородных работах.

Для тушения огня в зоне отчуждения задействуют более 100 пожарных, спецтехнику и авиацию. Но пока справиться с пламенем не удается, дым распространяется на всю Киевскую область.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств из запрошенных 6 млрд
Банки дали работодателям на зарплаты только 76 млн кредитных средств
В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами
В МСП Банк поступили более 300 обращений за беспроцентными кредитами
В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка
В Афганистане похитили и убили пять сотрудников Центробанка
Самбурская – Муцениеце: «У всех разведенок одна заточка – вынести сор из избы и подороже рекламу продать»
Самбурская – Муцениеце: «У всех разведенок одна заточка – вынести сор
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Мелким российским банкам предсказали крах
Мелким российским банкам предсказали крах

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
Сильнейший пожар в Чернобыльской зоне: возгорание тушат спецтехникой и авиацией
В Чернобыльской зоне горит лес
Кабмин Украины вернул доплаты работающим в чернобыльской зоне отчуждения