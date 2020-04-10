Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото

Лидия Мартынова

Пожар, бушующий в Чернобыльской зоне, попал на снимки, которые спутник Suomi NPP сделал 5 апреля.

Как сообщает NASA, активно горящие пожары видны по тепловым полосам, которые показаны в виде красных точек. В ведомстве отмечают, что на момент съемки площадь пожаров в зоне Чернобыльской АЭС составляла около 100 гектаров.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, по вине которого на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник масштабный пожар. К беде привела сельская традиция сжигать сухостой при садово-огородных работах.

Для тушения огня в зоне отчуждения задействуют более 100 пожарных, спецтехнику и авиацию. Но пока справиться с пламенем не удается, дым распространяется на всю Киевскую область.