Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл

Влада Некрасова

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Марий Эл, вошедшей в число отстающих регионов, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы. Считать реализацию мероприятий программы приоритетной задачей общегосударственного значения", - говорится в документе.

В программе определены ключевые направления развития республики - создание условий для реализации инвестпроектов, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация инфраструктуры ЖКХ, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма. Для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития в 2020-2024 годах из федерального бюджета Марий Эл будет выделено 5 миллиардов рублей.

Александр Евстифеев на республиканском совещании по реализации нацпроектов.