Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл

Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл

Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Марий Эл, вошедшей в число отстающих регионов, соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020-2024 годы. Считать реализацию мероприятий программы приоритетной задачей общегосударственного значения", - говорится в документе.

В программе определены ключевые направления развития республики - создание условий для реализации инвестпроектов, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация инфраструктуры ЖКХ, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма. Для реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития в 2020-2024 годах из федерального бюджета Марий Эл будет выделено 5 миллиардов рублей.


Александр Евстифеев на республиканском совещании по реализации нацпроектов.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Поклонники вычислили новую возлюбленную Александра Кержакова
Мелким российским банкам предсказали крах
Мелким российским банкам предсказали крах
Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 94 человек
В Приднестровье число заразившихся коронавирусом достигло 94 человек
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Правительство утвердило программу индивидуального развития Марий Эл
Цены на нефть и космос: что обсуждали Путин и Трамп
Цены на нефть и космос: что обсуждали Путин и Трамп
Первый канал подтвердил возвращение Александра Друзя в шоу «Что? Где? Когда?»
Первый канал подтвердил возвращение Александра Друзя в шоу «Что? Где?
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+
США заявили о провале переговоров по сделке ОПЕК+
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей за их труд
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса
В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Программа развития Марий Эл передана в правительство РФ
Утверждена госпрограмма развития Дальнего Востока и Байкальского региона
Кабмин увеличил число регионов — получателей грантов за социально-экономическое развитие
Правительство РФ выделило 17 млрд рублей на ремонт дорог в регионах