Президент ГМИИ Ирина Антонова отмечает 75-летие работы в музее

Анастасия Иванова

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова отмечает в пятницу юбилей – 75-летие работы в музее, который стал дня нее "всей жизнью".

"Я пришла в Пушкинский музей в должности научного сотрудника после МГУ 10 апреля 1945 года, тогда мы заканчивали учиться в марте. ГМИИ – это без преувеличения вся моя жизнь. 75 лет отдано, и сейчас я там работаю. Что-то было сделано, а что-то не успела. Сейчас ГМИИ – это не одно здание, а целый музейный городок, столько строений было приобретено", - рассказала Антонова РИА Новости.

По ее словам, в конце войны ГМИИ был не в лучшем состоянии: разрушенная стеклянная кровля, постоянные протечки, приходилось приезжать даже по ночам – спасать шедевры мировой живописи. Крышу удалось залатать, но полностью она была восстановлена только в 70-е годы, когда Антонова уже была директором музея.

© РИА Новости / Юрий ИвановФранцузский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре директор Пушкинского музея Ирина Антонова. 1973 год1 из 6Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре директор Пушкинского музея Ирина Антонова. 1973 год© РИА Новости / Юрий Иванов© РИА Новости / Юрий ИвановФранцузский художник Марк Шагал в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с директором музея Ириной Антоновой. 1973 год2 из 6Французский художник Марк Шагал в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с директором музея Ириной Антоновой. 1973 год© РИА Новости / Юрий Иванов© РИА Новости / М. БарбашоваПосетители совместной советско-французской выставки "Москва-Париж" рассматривают картины. 1981 год3 из 6Посетители совместной советско-французской выставки "Москва-Париж" рассматривают картины. 1981 год © РИА Новости / М. Барбашова© РИА Новости / Михаил ОзерскийДиректор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год4 из 6Директор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год© РИА Новости / Михаил Озерский© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкОткрытие выставки произведений японского художника Хокусая в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Среди присутствующих директор музея Ирина Антонова (слева), посол Японии в СССР Тору Накагава, директор газеты "Нихон Кейдза" Дзиро Эндзендзи.5 из 6Открытие выставки произведений японского художника Хокусая в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Среди присутствующих директор музея Ирина Антонова (слева), посол Японии в СССР Тору Накагава, директор газеты "Нихон Кейдза" Дзиро Эндзендзи.© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Родионов

Открытие выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 1973 год

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Открытие выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 1973 год

© РИА Новости / Владимир Родионов1 из 6Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре директор Пушкинского музея Ирина Антонова. 1973 год© РИА Новости / Юрий Иванов2 из 6Французский художник Марк Шагал в одном из залов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с директором музея Ириной Антоновой. 1973 год© РИА Новости / Юрий Иванов3 из 6Посетители совместной советско-французской выставки "Москва-Париж" рассматривают картины. 1981 год © РИА Новости / М. Барбашова4 из 6Директор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Александровна Антонова (в центре) выступает на открытии выставки произведений французского художника Пабло Пикассо в Москве. 1965 год© РИА Новости / Михаил Озерский5 из 6Открытие выставки произведений японского художника Хокусая в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Среди присутствующих директор музея Ирина Антонова (слева), посол Японии в СССР Тору Накагава, директор газеты "Нихон Кейдза" Дзиро Эндзендзи.© РИА Новости / Михаил ОзерскийПерейти в фотобанк6 из 6

Открытие выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 1973 год

© РИА Новости / Владимир Родионов

Среди других значимых выставочных проектов: "Сокровища гробницы Тутанхамона" (1973), "Марк Шагал. К 100-летию со дня рождения художника" (1987), "Мир этрусков" (1990 и 2004), "Москва — Берлин. 1900–1950" (1996), "Энди Уорхол" (2001), "Клод Моне. Живопись из российских и зарубежных музеев" и "В сторону Пруста" (2001) и многие другие.

Ирине Антоновой также удалось показать в Москве мировые художественные шедевры, в числе которых "Джоконда" Леонардо да Винчи (1974), "Венера Урбинская" Тициана (2000), "Святой Себастьян" Антонелло да Мессины (2006), "Антея" Пармиджанино (2008). Легендарным стал созданный Антоновой фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера, который проходит в музее с 1981 года.

Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции создания Музейного городка, о котором мечтал основатель музея Иван Цветаев. Под ее руководством Пушкинский музей стал одним из важнейших культурных центров страны и приобрел высокую международную репутацию.