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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили итоги переговоров ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили итоги переговоров ОПЕК+

Президент Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объёмов добычи нефти. Стороны также договорились о дальнейших российско-саудовских контактах по этому вопросу.

Ранее в пятницу Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд по телефону обсудили текущую ситуацию на рынках нефти и подтвердили настрой на минимизацию негативного влияния волатильности цен на мировую экономику. В Кремле отметили, что ситуация обсуждалась с учётом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики G20.

9 января страны ОПЕК+ в ходе встречи согласились сократить уровень добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне.

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По материалам: pnp.ru

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