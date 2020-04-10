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Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян

Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиянФото: Илья Питалев / РИА Новости

Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию. Об этом член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко рассказал в интервью Sputnik.

Он напомнил, что перчатки защищают от попадания вируса кисти рук — эти части тела необходимо защищать из-за того, что люди дотрагиваются до различных поверхностей, за которые раньше мог схватиться зараженный человек, чихнувший или кашлянувший в руку. Данный способ передачи коронавируса распространен из-за его способности сохраняться на предметах длительное время, напомнил эксперт.

При этом граждане, которые решили защищаться от вируса таким образом, должны помнить несколько правил. В частности, даже в перчатках нельзя трогать глаза, уши и нос. Помимо этого, польза перчаток теряется, если человек пользуется телефоном. «Вы выбросите перчатки, но на телефоне останутся бактерии, а потом вы решите почесать нос или глаза. При необходимости вы можете воспользоваться для звонка гарнитурой или наушниками», — объяснил Бровко, добавив, что гаджеты нужно протирать спиртовыми салфетками.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций насчет выбора этих средств защиты. Однако, по словам специалиста, трикотажные перчатки будут менее эффективны, чем одноразовые. Перчатки, которые граждане носят постоянно, например, кожаные, следует дезинфицировать, добавил он. Также после возвращения домой необходимо выбросить использованные медицинские перчатки и тщательно вымыть руки, резюмировал Бровко.

8 апреля ВОЗ объяснила бесполезность маски при защите здоровых людей от коронавируса. Передающийся воздушно-капельным путем вирус способен проникнуть даже в фильтр маски-респиратора, а не имеющий симптомов человек может быть разносчиком заболевания.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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