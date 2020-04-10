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Рианна пожертвовала 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время карантина

Рианна пожертвовала 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время карантина

В то время как для одних людей на карантине едва ли не главной проблемой является организация своего досуга, другие, оказавшись взаперти с абьюзерами, в прямом смысле слова пытаются выжить. Число жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции заметно возросло во всем мире. 32-летняя певица Рианна, которая и сама сталкивалась с этой проблемой, и исполнительный директор компании Twitter Джек Дорси пожертвовали по 2,1 миллиона долларов каждый в фонд Mayor's Fund for Los Angeles, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время карантина.

Пожертвование в размере 4,2 миллиона долларов будет направлено на 10-недельную поддержку жертвам, которая включает в себя предоставление жилья, питания и консультаций пострадавшим, в том числе детям, которые подверглись бытовому насилию. В своем заявлении Рианна и Дорси отмечают, что, несмотря на то что они начали свою благотворительную работу с Лос-Анджелеса, они понимают, что жертвы домашнего насилия есть во всем мире. Так что в их планах — расширить свою деятельность и продолжить оказывать помощь пострадавшим и в других городах и странах.


Всего же на борьбу с коронавирусом Рианна пожертвовала уже около пяти миллионов долларов различным благотворительным организациям.

К слову, коронавирус затронул и семью певицы — положительный тест оказался у ее 66-летнего отца Рональда Фенти. Узнав об этом, звезда сразу же купила ему аппарат искусственной вентиляции легких и отправила на Барбадос.

Она так много для меня сделала. Я это очень ценю,

— рассказал он.

Справиться с заболеванием, к счастью, Рональду удалось, несмотря на то оно, по его словам, протекало довольно тяжело.

Честно говоря, я думал, что умру,

— сказал отец звезды.


Отец Рианны Рональд Фенти
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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