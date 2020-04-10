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«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеровФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеканал «Россия 1» покажет концерт «Мы вместе» в поддержку российских медиков, лечащих пациентов с коронавирусом, и волонтеров, взявших на себя заботу о пожилых людях. Об этом сообщается на сайте канала.

Кроме того, концерт будет посвящен всем, кто соблюдает самоизоляцию, помогая бороться с распространением вируса. «Впервые в этот день на легендарной сцене Большого театра артисты будут выступать перед многомиллионной аудиторией, но в пустом зале — так, как не выступали, наверное, никогда», — отмечается в сообщении телеканала.

В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Михаил Боярский, Борис Березовский, Денис Мацуев, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Олег Газманов, Игорь Крутой, Александр Петров, Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина. Они исполнят только известные песни и классические произведения.

Организаторами концерта выступили «Россия 1» и Большой театр при поддержке Министерства культуры.

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По материалам: lenta.ru

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