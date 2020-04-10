Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19

Лидия Мартынова

Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы для проведения 60 тысяч исследований на наличие коронавируса, в ближайшее время отправит коллегам тест-системы для проведения ещё более 50 тысяч исследований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пятницу она принимала участие в заседании евразийского межправительственного совета, которое отстоялось в режиме видеоконференции. Кадры ее выступления показали в эфире телеканала "Россия 24".