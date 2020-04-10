Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19

Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19

Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Россия передала партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тест-системы для проведения 60 тысяч исследований на наличие коронавируса, в ближайшее время отправит коллегам тест-системы для проведения ещё более 50 тысяч исследований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пятницу она принимала участие в заседании евразийского межправительственного совета, которое отстоялось в режиме видеоконференции. Кадры ее выступления показали в эфире телеканала "Россия 24".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Главу Минздрава Коми отправили в отставку
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и выгоняет с детьми на улицу!»
Агата Муцениеце: «Паша не просыхает 10 дней, поднимает на меня руку и
Китай перестал считать собак съедобными животными
Китай перестал считать собак съедобными животными
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Россия передала ЕАЭС 60 тысяч тест-систем для исследований на COVID-19
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
Генетики обнаружили три разновидности вируса SARS-CoV-2
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что пьяный Прилучный выгнал ее из дома
"Поднимал на меня руку": разрыдавшаяся Муцениеце пожаловалась, что
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Шуточный гороскоп: как Знаки Зодиака готовятся к концу света
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль в фокусе
Кедми: В антисемитизме Путина вообще нельзя обвинять — Израиль
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Дима Билан поет о "загадочной девушке" в новом треке "Химия"
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
Егор Крид выпустил свой третий альбом под названием «58»
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok
19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий
Медведев призвал к гармонизации мер по ликвидации последствий эпидемий

Топ на сегодня

В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
ОП Москвы проголосует за кандидатуру в состав Мосгоризбиркома
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Стало известно о слежке спецслужб Китая за россиянином с коронавирусом
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов
Банкиры попросили расширить список социально значимых сайтов

Еще по теме

Россия передала иностранным партнерам тест-системы для выявления коронавируса
РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса
Россия передала Армении тест-системы для определения коронавируса
Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса