Россия снизит нефтедобычу больше всех в мире

Вадим Карасев

В России снижение нефтедобычи будет самым большим по отношению к другим странам – такая договоренность была достигнута в ходе заседания картеля ОПЕК+. Российские представители согласились с этим сценарием.

Для всех стран была выбрана стартовая точка, от которой считаются сокращения – это октябрь 2018 года. При этом Россия сократит добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, а саудиты – 1,3 млн.

В соглашении указано, что суммарное падение нефтедобычи составит 10 млн баррелей в сутки в первые два месяца, затем 8 млн в течение полугода и 6 млн в последующие 16 месяцев. В общей сложности документ действует два года.

Накануне стало известно, что Эр-Рияд готовится к восстановлению прежних цен на нефть – об этом свидетельствует покупка государственным саудовским фондом акций европейских нефтяных компаний на сумму в 1 млрд евро.