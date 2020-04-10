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Россияне закупились виагрой

Россияне закупились виагройФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне закупились виагрой и аналогами на фоне эпидемии коронавируса и объявления масштабного карантина в стране. Продажи подобных препаратов в аптеках в последние недели выросли на 44 процента, сообщают «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

С 9 по 29 марта россияне купили в аптеках 781,3 тысячи упаковок препаратов для борьбы с эректильной дисфункцией. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года их продажи составили 544,3 тысячи упаковок. В денежном выражении продажи взлетели на 36 процентов, до 749,7 миллиона рублей. В 2019 году они составляли 549,9 миллиона рублей.

В целом увеличение спроса в пределах 15-24 процентов наблюдалось еще с 10 февраля. Пик потребительской активности пришелся на неделю с 16 по 22 марта, когда россияне покупали виагры на 61 процент чаще (в натуральном выражении), чем за год до этого.

Параллельно с продажами препаратов от эректильной дисфункции растет и спрос на презервативы. По данным DSM Group, с 9 по 15 марта продажи барьерных контрацептивов выросли на 32 процента, в дальнейшем потребительский интерес к ним сохранился.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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