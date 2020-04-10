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Россиянин провалился под лед, сутки блуждал по лесу и выжил

Россиянин провалился под лед, сутки блуждал по лесу и выжилФото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Житель Камчатки провалился по лед и потом еще сутки блуждал по лесу, после чего его нашли спасатели, сообщается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю.

9 апреля в службу спасения обратился россиянин и рассказал о пропаже своего друга, который около суток назад вышел из поселка Заозерного в сторону Халактырского пляжа. По пути он провалился в воду, но выжил, смог выбраться и позвонить товарищу, сказав ему, что потерял ориентир и заблудился. Затем связь с мужчиной пропала.

Две группы сотрудников МЧС сначала несколько часов искали на снегоходах возле места пропажи, потом было вызвано подкрепление, к поисками присоединились полицейские и волонтеры. Вечером на одной из трасс были найдены следы, ведущие к мелиоративной канаве в виде глубокого и широкого искусственного водоема. Переправившись через него, поисковики обнаружили пострадавшего. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позднее мужчина рассказал, что на своем пути смог пересечь две мелиоративные канавы глубиной до трех метров и упал в третью. В итоге он насквозь промок, полностью околел и провел ночь на улице без возможности развести костер.

В конце января в Новгородской области двое россиян провалились под лед на снегоходе и погибли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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