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Россиянка заставила возлюбленного-иностранца платить за его лень

Россиянка заставила возлюбленного-иностранца платить за его леньФото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Иностранец по имени Томас, проживающий с возлюбленной из России, рассказал, как она заставила его согласиться на несколько правил, наказание за нарушение которых помогает ему побороть свою лень при изучении русского языка. За нарушение правил он обязался платить партнерше тысячу рублей. Фотографию соответствующего контракта он опубликовал на Reddit.

«Моя русская девушка заставила меня согласиться на эти правила! Я их написал в виде контракта, что думаете?» — сообщил юзер в подписи к снимку. Договор был составлен от руки. Автор публикации пояснил, что изучает русский язык лишь четыре месяца и пока может писать только печатными буквами.

В договоре между Томасом Н. и Еленой говорится, что Томас обязан каждый день смотреть 30 минут сериала на русском языке, 20 минут читать русскоязычную книгу и полчаса говорить по-русски. За невыполнение каждого условия он согласился платить тысячу рублей, закрепив обещание подписью.

В комментариях многие пользователи удивились решению автора и стали шутить, что это план россиянки по обогащению. Так, RosebudWhip отметила, что ей нравится бизнес-чутье Елены. Однако некоторые выразили сомнение в благих намерениях девушки. PdtS посчитал, что в данной ситуации лучше было выбрать поощрение, а не денежный штраф. «Трудно отделаться от ассоциации с русскими девушками, использующими иностранцев для конкретных задач», — посетовал он.

Были и те, кто отметили прогресс в изучении иностранцем русского языка. «И это за четыре месяца, потрясающе! Мы с мужем вместе уже четыре года, и он все еще не хочет учить русский, только знает несколько простых фраз», — отметила Rushki007.

Ранее один из пользователей Reddit из США рассказал, как в их совместный с друзьями чат случайно попал русскоязычный мужчина. Он оставлял им матерные сообщения почти год.

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По материалам: lenta.ru

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