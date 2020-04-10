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Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосеИзображение: пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве запустили виртуальную выставку «Легенды космоса». Об этом говорится в пресс-релизе российской соцсети, поступившем в распоряжении «Ленты.ру».

Выставка дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или «прогуляться» по виртуальным выставкам, не выходя из дома. Она содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в формате видеообзоров и аудиогиды от знаменитостей, которые расскажут десять героических историй из мира космонавтики.

Так, Диана Арбенина расскажет, как оживили «мертвую» станцию «Салют-7», Валерий Сюткин поведает о пожаре в космосе, Яна Чурикова — о герое космического корабля «Восток-2» Германе Титове, Арина Шарапова — о космической свадьбе, Максим Виторган — о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2», Павел Деревянко — об олимпийском космическом корабле, Александр Лазуткин — об обратной стороне Луны, Екатерина Стриженова — о начале космической эры человечества, Николай Фоменко — об изобретении, которое спасает жизни космонавтов, Федор Юрчихин — о космическом «рукопожатии».

«Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, однако, в частности она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса», — сообщили представители соцсети.

Также пользователи «Одноклассников» могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе ВДНХ в социальной сети и ответить на видеовопросы космонавтов. Каждый участник квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата от центра «Космонавтика и авиация».

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По материалам: lenta.ru

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