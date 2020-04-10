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Российские вузы приготовились к летней сессии в режиме онлайн из-за коронавируса

Российские вузы приготовились к летней сессии в режиме онлайн из-за коронавирусаФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАССв пятницу, 10 апреля.

«В принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», — сказал министр, подчеркнув, что переговорил с ректорами российских вузов из разных регионов.

Кроме того, в Минобрнауки призвали вузы по возможности также организовать дополнительные вступительные испытания (ДВИ) для абитуриентов в дистанционном формате, передает «Интерфакс». «Думаю, с учетом ситуации, нужно максимально ориентировать абитуриентов на то, чтобы провести их [ДВИ] онлайн», — отметил Фальков.

Ранее стало известно, что отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за ситуации с коронавирусом не будут, поскольку есть возможность провести их в дистанционном режиме. Кроме того, Фальков подчеркнул, что в ведомстве прорабатывается вопрос о возможной отсрочке оплаты обучения для студентов российских вузов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) решено было все-таки перенести и организовать сдачу очно. Первый экзамен запланирован на 8 июня. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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