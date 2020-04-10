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Румыния отказалась делиться пшеницей и заставила мир нервничать

Румыния отказалась делиться пшеницей и заставила мир нервничатьФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Румыния отказалась делиться с неевропейскими странами пшеницей, запретив ее экспорт, и заставила весь мир нервничать, пишет Bloomberg. Многие государства беспокоятся из-за еще большего нарушения торговых цепочек.

Издание отмечает, что запрет на экспорт пшеницы за пределы Евросоюза носит, скорее, символический характер, поскольку румынские сельскохозяйственные компании уже собрали и продали практически весь урожай. От запрета, по оценкам аналитиков, пострадает менее одного процента европейского экспорта пшеницы.

Однако решение демонстрирует, как правительства отдельных стран опасаются за собственные запасы продовольствия, поскольку покупатели в кризисные ситуации склонны приобретать больше необходимого. Из-за подобных запретов могут еще больше пострадать и без того нарушенные производственные и торговые цепочки, указывают опрошенные экономисты.

Некоторые называют такое поведение продовольственным протекционизмом и указывают, что оно может спровоцировать рост цен. Также они напоминают, что за последние 20 лет подорожание хлеба и других видов продовольствия несколько раз становилось поводом для массовых беспорядков в странах Африки, Азии и Ближнего Востока.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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