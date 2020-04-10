Самбурская – Муцениеце: «У всех разведенок одна заточка – вынести сор из избы и подороже рекламу продать»

Лидия Мартынова

Агата Муцениеце призналась, что ее избивает муж Павел Прилучный. Звездную жертву домашнего насилия поддержали тысячи поклонников и десятки коллег. Однако нашлись и те, кто отнесся к заявлению скептически. Так, Настасья Самбурская уверена, что коллега просто пиарится.

В феврале Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально объявили о разводе после девяти лет брака. Актеры не хотели комментировали расставание, стараясь не говорить о причинах.

Но, похоже, Агата резко пересмотрела свою позицию. Вчера она записала видео, в котором заявила, что не хочет больше молчать и покрывать выходки Павла. Оказалось, ее супруг часто проявляет агрессию. А в последние 10 дней вообще пьет без остановки, ругаясь на детей и распуская руки на еще законную жену.

«Паша забрал мой телефон, выбросил его. Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Выгоняет меня с малышами на улицу в период пандемии», — сообщила Муцениеце.

В сложной ситуации Агату поддерживают коллеги и поклонники. Однако есть и те, кто критикует ее поведение. Так, Настасья Самбурская считает, что знаменитостям нужно прекращать рассказывать о семейных проблемах в социальных сетях. По мнению актрисы, это все делается для привлечения внимания.





«Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях и каждый пердеж выносить на публику. Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я дура не рассказала «страшные» подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?» — заявила Настасья.

Актрису поддержал и бывший солист группы «Челси» Роман Архипов. Он тоже считает, что не нужно пиариться на разводах и ссорах, поскольку это все сказывается на репутации. «Если есть проблемы, надо идти в полицию, а вот эти посты — просто жесть. Чем поможет в решении проблемы? Нормальные люди сор из избы не выносят», — подчеркнул Архипов.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Прилучного подозревают в домашнем насилии. В прошлом году в загородный дом актера приезжала полиция. СМИ сообщали, что Павел поднял руку на Агату, но она позднее опровергла информацию. Также звезду «Мажора» неоднократно видели в столичных стриптиз-клубах, где он вел себя неадекватно.

Пока Агата и Павел не могут развестись из-за эпидемии коронавируса. Супруги были вынуждены провести время на самоизоляции под одной крышей, и в итоге нервы у обоих не выдержали.

Сейчас Муцениеце намерена съехать из особняка в квартиру вместе с детьми. Актриса опасается, что поведение Прилучного может угрожать физическому и психологическому здоровью наследников. Сам же Павел никаких комментариев по поводу скандала не дает.

Фото: Legion-Media, Instagram