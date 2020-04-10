Семьи с детьми-инвалидами могут получить дополнительную поддержку по жилищной ипотеке

Влада Некрасова

Заксобрание Ростовской области направило обращение к федеральным органам власти с просьбой облегчить ипотечную нагрузку на семьи с детьми-инвалидами.

Речь идет о полном или частичном погашении обязательств (за счет государства) по ипотечным кредитам, а также о субсидировании процентной ставки по ним. Сегодня право на эту льготу имеют семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок.

В конце 2019 года Правительство РФ расширило ипотечные льготы и на граждан, имеющих ребенка-инвалида, причем независимо от того, когда он родился и от количества детей в семье. Однако льгота по сравнению с «обычными» многодетными семьями оказалось укороченной. Она касалась только субсидирования процентной ставки. Теперь же донские парламентарии напомнили о том, что семьям с детьми-инвалидами нужно дать право и на полное или частичное погашение их ипотечного долга.

Соответствующее обращение было направлено в правительство, Совет Федерации и Госдуму.

«Семьи с детьми-инвалидами сегодня находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в особой поддержке государства. Немаловажную роль для них играет решение жилищного вопроса. Однако они не могут воспользоваться всей полнотой господдержки, так как дети у них родились раньше 2019 года» — прокомментировал обращение первый зампредседателя Заксобарния Ростовской области, председатель комитета по социальной политики Сергей Михалев.